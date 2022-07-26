Нам этого удобрения не нужно, – Сергей Лазановский о "хороших русских"

Победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский откровенно рассказал, что для него не существует "хороших русских". Артист подчеркнул, что в Украине достаточно талантливых людей и не нужно тянуть на наши земли россиян.

Нам навсегда нужно избавиться от всего, что связывает с врагом. Об этом артист рассказал в интервью 24 каналу.

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Сергей Лазановский о "хороших россиянах"

В Украине запретили публичное использование российской музыки, но хотят создать "белый список" артистов, якобы осудивших войну. Однако это вызвало возмущение в обществе, ведь каждый россиянин сейчас враг, нет среди них хороших.

"Я противник такого списка, потому что для меня никаких "хороших русских" не существует. В Украине достаточно своей творческой молодежи, которая может творить новую историю, новую культуру. Поэтому не нужно никаких списков хороших россиян, они должны жить на своей территории и менять свое население, мнения того населения, но там, у себя", – сказал Сергей.

Нам этого, простите за слово, удобрения, не нужно. У нас много своих творческих людей, еще раз это подчеркну, и своих собственных артистов, вот и все. Моя позиция – я против,

– подчеркнул Лазановский.

Интервью с Сергеем Лазановским в видеоформате: смотрите видео онлайн