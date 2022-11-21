И снег не помешал: Сергей Бабкин выступил с уличным концертом в Харькове – атмосферное видео

Сергей Бабкин впервые за время полномасштабной войны приехал в Украину. Он решился навестить родной Харьков и даже выступил посреди города.

Сергей Бабкин является одним из тех мужчин, которые во время полномасштабного вторжения длительное время находились за границей. В этом году он отмечает 20-летие творчества. По этому случаю дал несколько концертов.

К слову Сергей Бабкин впервые за восемь месяцев вернулся в Украину: рискнул ли он приехать в Харьков

Сергей Бабкин выступил в Харькове

Хотя 20 ноября в Харькове было достаточно холодно, падал снег, но это не помешало Бабкину выступить под открытым небом. Артист собрал горожан возле памятника влюбленным. Там сыграл любимые песни, спел для харьковчан, которые за время полномасштабной войны увидели зверства, на которые способна Россия.

Харьков! У нас получился такой крутой экспромт! Даже погода не помешала нам встретиться! И это тоже о несокрушимом Харькове! Благодарю вас, мои родные!

– написал артист под видео.

Напомним, за время полномасштабного вторжения в Харькове неоднократно выступали Святослав Вакарчук и Сергей Жадан. Они постоянно поддерживают харьковчан, которые решили остаться в городе под беспощадными обстрелами.

За время этой великой войны Харьков стал одним из тех городов, наиболее пострадавших из-за обстрелов оккупантов. Но горожане остаются там, продолжают работать и верить, что совсем скоро город снова будет под мирным украинским небом.