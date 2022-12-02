Радость омрачалась болью, – Сергей Бабкин о приезде в Харьков и встречах с горожанами

Украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о визите в Харьков. Он рассказал об отце, который остается в городе, и признался, что чувствовал в городе.

Сергей Бабкин недавно приезжал в Украину, где не смог не навестить и родной Харьков. Он рассказал 24 каналу об этой поездке и концерте.

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Сергей Бабкин о визите в Харьков

Исполнитель поделился, не было ли ему страшно возвращаться в город. По его словам, ради безопасности выступления проходили в таких местах, чтобы в случае тревог было удобно прятаться в укрытие.

"Начиная с апреля, я нахожусь в перманентном благотворительном туре. Это не тур, в котором месяц или полтора езжу из города в город, даю концерты через день. Но, если просмотреть расписание моих сольных выступлений, концертов 5'nizza и выступлений в рамках программы "Добрый вечер, мы из Украины", это будет выглядеть как одно большое турне. Мы сыграли примерно 50 концертов и все или большую часть средств отправляли волонтерским организациям, которые помогают харьковчанам и харьковской ТрО".

Как только нашлись организаторы, готовые сделать концерты в Украине, я сразу приехал. Благодаря нашим друзьям, мы успели отыграть эти концерты и сделать еще несколько импровизированных выступлений: в "Охматдите", для наших защитников, под открытым небом в родном Харькове. В Харькове специально играли в таком месте, чтобы в случае воздушной тревоги все могли быстро спрятаться в укрытиях.

– поделился артист.

Сергей Бабкин в Украине / Фото пресс-службы

О встречах с харьковчанами и впечатлениях

Сергей Бабкин признался, что многие харьковчане остаются в городе, несмотря на обстрелы. Среди них – его отец. Но, несмотря на все, в городе продолжается жизнь благодаря защитникам. Певец поблагодарил всех, кто работает для победы и ходит на его концерты, приобщаясь к важным делам.

Я никогда не мог представить это, но увидел, что люди адаптируются даже к смертельной опасности. Да, война очень сильно чувствуется, но город и его люди несокрушимы. Жизнь продолжается, люди влюбляются, женятся, рожают детей,

– рассказал Бабкин.

"В Харькове мы постоянно испытывали смешанные ощущения. Очень соскучились по дому, родным, друзьям, по всем нашим местам силы. Но радость омрачалась болью и ненавистью к оккупантам. Как только видишь один из домов, разрушенных ракетами или снарядами, – ты уже не можешь Радоваться. Разрушения большие, но я уверен, что после победы Харьков восстановится очень быстро".