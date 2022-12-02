У Росії його концерти зараз заборонені, – Бабкін пояснив, чому заспівав з Гребенщиковим

Український співак Сергій Бабкін порушив мовчання та розповів, чому за кордоном він випустив трек з "хорошим русскім" Борисом Гребенщиковим. Він каже, що росіянин з 2014 року засуджує дії Кремля і працює за кордоном вже багато років.

Трек Face to Face, який українець Бабкін записав разом з росіянином, сильно розкритикували у мережі. Слухачі не розділили з Сергієм думки, що з "хорошими росіянами" потрібно дружити та видавати спільні пісні, проте у Бабкіна є свої аргументи. Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте повністю Про приїзд до Харкова, 20-річчя творчості та російськомовні пісні: інтерв'ю з Сергієм Бабкіним

"Насправді Борис Гребенщиков на боці України не з лютого, а від початку агресії у 2014 році. Можливо, він не робив якихось гучних заяв, це взагалі йому не дуже притаманно. Але він був дуже частим гостем в Україні, особливо після 2014-го – грав багато концертів, записувався в Києві, виступав з українським оркестром. Ми дуже давно знайомі, товаришуємо, багато разів зустрічались, коли він приїжджав до Харкова з концертами", – каже Бабкін.

За його словами, росіянин родом з Санкт-Петербурга після 24 лютого відіграв декілька благодійних концертів на підтримку України за кордоном, а те, що відбувається в Росії – називав фашизмом. Він каже, що й до повномасштабного вторгнення ніколи не сприймав його, як саме російського музиканта.

У Росії його концерти зараз заборонені, це багато про що свідчить. Сам Борис не перший рік мешкає в Лондоні, а половина його групи взагалі ірландці. Те, що він народився колись у Санкт-Петербурзі та має паспорт країни-агресора, для мене немає значення. Набагато важливіше, які принципи він сповідує, який вибір робить під час боротьби добра зі злом (а саме це і відбувається зараз) та якими є його вчинки,

– переконаний Сергій.

Як сприйняв критику пісні Face to Face з Гребенщиковим

Український музикант усвідомлює, що будь-які дії завжди мають ризик бути розкритикованими і в кожної людини є своє сприйняття реальності, принципи та цінності. Але, на його думку, "у цьому сутність свободи і за неї ми зараз усі разом боремось". Він додав, що пісня Face To Face не є його піснею з Гребенщиковим, адже її виконують чотири артисти: додатково Дейв Стюарт з Eurythmics та Стіві Нікс з Fleetwood Mac.

"Ви ж розумієте, якого масштабу це зірки, та наскільки великого розголосу набувають проєкти за їх участю. Завдяки цій пісні ми вкотре привернули увагу світової спільноти до війни. Всі гроші від стримінгу композиції спрямовуватимуться в фонд UNITED24. Це важливий проєкт і я щасливий, що мав змогу до нього долучитись", – підсумував Бабкін.

Сергій Бабкін, Борис Гребенщиков, Дейв Стюарт, Стіві Нікс – Face to Face: слухати онлайн