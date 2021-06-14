Сергей Бабкин кардинально сменил имидж: бурная реакция фанов

Известный музыкант и многодетный отец Сергей Бабкин кардинально изменил прическу. Он состриг длинные волосы. Фанаты бурно отреагировали на новый имидж кумира и заявили, что едва узнали его.

На кардинальные изменения имиджа Сергей Бабкин решился во время семейного отпуска в Турции, где провел более недели. Неизвестно, кто или что вдохновило певца на новый образ, однако ему очень идет.

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Без длинных вьющихся волос он позировал в расстегнутой черной рубашке, широких разноцветных штанах с принтом, сандалиях и зеркальных очках. Опережая вопросы поклонников, музыкант пояснил, что смена прически никак не связана с изменениями в личной жизни.

Хочешь изменить жизнь – измени жизнь! Стрижка тут ни при чем. Смена стрижки – это лишь смена стрижки,

– написал Сергей Бабкин.

Реакция фанов на новый имидж Сергея Бабкина

Поклонники творчества Сергея Бабкина засыпали его комментариями. Одни утверждают, что едва узнали его без длинных волос, другие отмечают, что он стал более брутальным. Однако никто не отрицает, что новая прическа подходит музыканту: