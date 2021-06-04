Семья Влада Ямы уехала на отдых в Карпаты: фото, которые перехватывают дыхание

Украинский танцор Влад Яма отправился в многодневное путешествие на Запад Украины вместе с женой Лилией и сыном Леоном. Семья остановилась в туристическом городе посреди Карпат в Яремче.

Семья Влада Ямы обожает путешествовать вместе, поэтому не пропускает возможности, чтобы посетить как можно больше интересных мест в Украине и мире. Новое путешествие было запланировано в Карпаты.

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Там неугомонная пара и их сын катаются на горных джипах, общаются с местными жителями и даже успели выйти на гору. Что Влад, что Лилия публикуют яркие кадры в своих инстаграм-сторис, которые вызывают настоящий восторг: невероятной красоты природа, зеленые горы, скалы и бурные реки.

"1049 метров на уровнем моря. Величие, красота и страх..." – эмоционально подписал фото в своем Инстаграме Влад Яма, находясь на вершине горы.

Влад и Лилия Яма с сыном в Карпатах: фото из инстаграм-сторис Лилии и Влада Ямы

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