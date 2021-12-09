Семейное трио: Камалия презентовала новогодний трек, записанный вместе с дочками

Украинская певица Камалия уже начала подготовку к Новому году, а заодно презентовала праздничную песню. Но на этот раз она особенная, ведь записана с дочками звезды.

Грядущие новогодние праздники – не только время чудес, радости и особой атмосферы, но и музыкальных премьер. Первой праздничной песней порадовала известная артистка Камалия.

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Камалия представила новогодний трек

Исполнительница презентовала песню под названием “Новый год”. Над новинкой работала уже традиционная для исполнительницы творческая команда – Андрей Игнатченко и Анна Фещенко.

“Новый год" – это песня-настроение! У нее очень простая философия и музыка, под которую хочется танцевать. Каждый из нас заслуживает того, чтобы на праздники отпустить все проблемы, негативные мысли, токсичные отношения на работе и в личном – и позволить себе быть настоящими рядом с родными!

– рассказала о треке Камалия.

В записи композиции впервые профессионально приняли участие дочери артистки – Арабелла и Мирабелла. Их голоса хорошо слышно в припеве трека.

“Мои первые слушатели – это, безусловно, моя семья! Когда я включила эту песню, дочки под конец уже подпевали! Так и возникла идея спеть на студии вместе. Новый опыт им понравился: правда, они честно сказали, что было не так просто, как им казалось. Поэтому мамина работа стала вызывать у них еще большее уважение!".

К Новому году Камалия пообещала презентовать и праздничное видео на трек.

Камалия – "Новый год": слушайте онлайн