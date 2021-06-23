Не была ценной, – Селена Гомес призналась, почему все ее отношения были неудачными

Известная американская певица Селена Гомес недавно украсила 2 обложки Vogue. В интервью для глянца звезда решила рассказать о личной жизни. Она призналась, что отношения с Джастином Бибером или The Weeknd были неудачными из-за того, что она не чувствовала себя равной с партнером.

Знаменитая американская певица Селена Гомес появилась сразу на 2 обложках издания Vogue. Заодно звезда дала откровенное интервью, где вспомнила прошлые отношения и свою личную жизнь.

Стоит внимания Селена Гомес снялась для двух обложек Vogue в эффектных образах: роскошные кадры

Почему не сложились романы Селены Гомес

Наиболее известными отношениями Селены Гомес были с певцами Джастином Бибером и The Weeknd. Но ни одни из них не сложились. По мнению самой исполнительницы, она доподлинно не понимала, что означают отношения. Кроме того, она не была ценной и равной для своих партнеров.

Я была очень молода и позволяла собой пользоваться в отношениях. По большей части все мои прошлые романы были такими, будто меня прокляли,

– рассказала артистка.

Селена Гомес назвала свою линию косметики Rare, что означает редкая, уникальная. Так она хотела доказать самой себе о своей особенности.

"Думаю, мне нужно было понять, что значит это слово для меня, потому что в прошлых отношениях я никогда не чувствовала себя равной партнеру. И поэтому это слово стало именно тем, как я хочу чувствовать себя в отношениях. На самом деле именно так мне нужно относиться к себе", – подчеркнула певица.

Знаменитость теперь поняла и определила для себя, какими хотела бы видеть следующие отношения.

Я хочу, чтобы это было искренне и по-настоящему. Надеюсь, что обойдется без зависимости, беспорядочных связей и отсутствия общения. Когда становитесь старше, вы находите людей, которые действительно вам подходят и с которыми вы на одной волне,

– заметила Селена Гомес.

Личная жизнь Селены Гомес: кратко