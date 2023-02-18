Села бы в машину одна, – Елена Зеленская призналась, что в первую очередь сделает после победы

Первая леди Елена Зеленская в интервью немецкому изданию рассказала, что планирует сделать после победы. Она призналась, что чувствует себя истощенной из-за войны, но не хочет, чтобы ее жалели.

Супруга президента Украины Елена Зеленская дала интервью немецкому изданию Zeit Magazin, где затронула темы, о которых раньше не упоминала. Так первая леди ответила, что она совершит после победы.

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Что сделает Зеленская после победы

Елена Зеленская призналась, что после новости о завершении войны она хотела бы посмотреть на пейзажи. Также первая леди заметила, что была бы не против, если бы компанию ей составил мужчина.

Я бы села в машину одна, без телохранителей, без всех людей, которые меня постоянно сопровождают. Я бы просто уехала за город. И очень громко включила бы музыку. Тогда остановилась бы где-нибудь в хорошем месте и просто смотрела на пейзаж, пока я хочу. Конечно, поначалу я бы выключила мобильный телефон.

Елена Зеленская об усталости от войны

, президент Владимир Зеленский также отвечал, что мечтает сделать после победы . У лидера страны немного другое пожелание – он хотел бы уехать на море и выпить пива.

Первая леди также откровенно призналась, что чувствует усталость и истощение. В то же время она не хочет, чтобы в будущем ее жизнь была еще более открыта для людей и не желает к себе жалости.

Я не могу по-настоящему думать о том, как я живу с тех пор, как началась война. Мне для этого не хватает покоя и тишины, а когда на миг все умолкает, я слишком истощена, чтобы слушать себя.

"Я не хочу быть центром трагической, драматической истории. Я не знаю, поймете ли вы это, но я не хочу, чтобы моя жизнь впоследствии была открыта для широкой общественности, и люди жалели меня. Я не хочу быть жертвой".