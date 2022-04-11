Сейчас у меня война, – Евгений Терехов рассказал, вместе ли он с Наталкой Карпой
Источник:"Люкс ФМ"
Муж певицы Наталки Карпы – Евгений Терехов сейчас в Киеве, где защищает украинские земли в составе полиции. Воин подчеркнул, что у них с Наталкой есть самое дорогое – дочь.
Перед войной Наталка Карпа рассказывала о кризисе в отношениях с мужем. Но когда начались боевые действия, у сети появилась информация о примирении в семье. Действительно ли супруги отказались от развода – узнайте дальше.
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Евгений Терехов об отношениях с Наталкой Карпой
"У нас есть самое дорогое, за что я сегодня воюю. Для меня не существует "моя женщина" или "чужая женщина", "мой ребенок" или "чужой ребенок". Для меня есть дети и женщины. И мы, как мужчины, отстоим . Я по-своему благодарю Наталку за ту поддержку, которую получаю от нее. Она сейчас на западе Украины, я – в Киеве, продолжаю воевать", – поделился Евгений.
Слава Демин поинтересовался, хотел бы Терехов быть вместе с Наталкой, на что мужчина ответил: "Сейчас у меня война".
Евгений Терехов рассказал об отношениях с Наталкой Карпой: смотрите видео онлайн
Кризис в отношениях Терехова и Карпы
- В ноябре 2021 года Наталка впервые заговорила о кризисе в отношениях с мужем.
- По ее словам, проблемы в браке начались после рождения дочки Златы, потому что Карпа все свободное время посвящала ребенку, а на мужа ее не хватало.
- Пара была в шаге от развода, но решила попытаться сохранить семью.
- Наташа с дочерью остаются в Украине, чтобы надолго не расставаться с родными. Недавно Евгений преподнес им сюрприз и на несколько часов приехал во Львов, чтобы увидеться.
- Напомним, Терехов – ветеран АТО. В 2014 году он получил серьезное ранение, потому был комиссован.