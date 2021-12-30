"Сделать это Рождество особенным": что Кейт Миддлтон получила на Рождество от принца Уильяма

В этом году герцоги Кембриджские отпраздновали Рождество без членов королевской семьи. Однако в Норфолке их ждало традиционное застолье и подарки от близких.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Рождество поехали в загородный дом в Норфолке. Там они провели праздник с родственниками Кэтрин и детьми.

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Как прошло Рождество Кейт и Уильяма

В праздник Кейт и Уильям организовали праздничный обед. На застолье присутствовали родители Миддлтон, ее сестра Пиппа с мужем и брат Джеймс с женой.

Вместе с помощниками герцогиня Кембриджская приготовила традиционное рождественское жаркое, фаршированную индейку, ветчину, жареный картофель с приправами. Хоть Кэтрин не разрешает детям много сладкого, на Рождество стол украшали три десерта: пряничный домик, шоколадный кекс и яблочный пирог.

Кейт использовала всю свою творческую фантазию, чтобы украсить стол свечами, веточками ели и шишками,

– поделился инсайдер.

Подарки для Кейт и детей

, утром 25 декабря королевская семья была на службе в церкви Святой Марии Магдалины. Кейт Миддлтон приехала в храм в коричневой водолазке, клетчатом жакете Blazé Milano и стильной коричневой шляпе с перьями от Philip Treacy.

Родители подготовили особые подарки для детей. 8-летний принц Джордж получил походный набор, куда входила палатка, рация и фонарик. Малышу Луи подарили снаряжение для скалолазания, а принцесса Шарлотта была довольна новенькой детской видеокамерой.

Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон особый браслет с драгоценными камнями, ведь хотел "сделать это Рождество особенным". Все члены семьи также нашли под елками книги, игрушки и много сладостей. Что же получил в подарок герцог Кембриджский – осталось тайной.



Кейт и Уильям на рождественском концерте / Скриншот с видео