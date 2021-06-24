После успешных клипов "Сало" и "Украинские вареники", которые набрали за месяц в YouTube свыше шести и девяти миллионов просмотров, Михаил Поплавский поразил еще одним на гастрономическую тему. Поющий ректор представил эпатажное видео на хит "Украинский борщ", написанный больше десяти лет назад Натальей Багмут, и новую аранжировку, в соответствии с современными музыкальными трендами.

Презентуя видео в Университете культуры, Поплавский подчеркнул, что эта работа – еще один его вклад в популяризацию Украины, ее культуры и традиций в мире.

"У нас богатое гастрономическое наследие, и нам нужно уметь его сохранять, пропагандировать, в хорошем смысле этого слова, и защищать. "Украинский борщ – это национальное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение, это наша гордость. Я и дальше буду популяризировать и лоббировать все украинское. Убежден, этот клип за месяц наберет более 15 миллионов просмотров. Предыдущие хиты вызвали очень большой интерес за рубежом. Больше всего мои клипы смотрят в Румынии, Казахстане, США, Канаде и других странах. Во всем мире знают, что такое украинское сало, украинские вареники и украинский борщ. И это не о блюдах национальной кухни, а о культурной идентификации нации в мировом пространстве", – сказал Михаил Поплавский.

Снимать концертный клип он доверил эпатажной Елене Винярской, известной своей креативностью и нестандартным подходом. Она контролирует каждую деталь процесса, начиная от пуговиц на костюме, разработки образов от кутюр, макияжа, декораций и монтажа. Подготовка к съемкам длилась почти месяц, а сняли видео всего за восемь часов. Как и предыдущие работы, снимали в виртуальной дополненной реальности с использованием 3D-графики и передовых технологий.

Винярская рассказала, что вдохновилась произведениями знаменитого мирового художника Энди Уорхола и частично интерпретировала его стилистику в клип "Украинский борщ".

Режиссер "закатала" национальное блюдо в жестяные банки, микрофон на стойке превратила в эксклюзивный половник, а Поплавского – в хипстера. Ради новой работы он решился на смелый эксперимент – сделал розовый ирокез и зачитал рэп на английском.

Стилизован клип в красно-черно-белой гамме. По словам режиссера, красный – это борщ, черный – черноволосые украинские красавицы, а белый – светлая украинская душа.

"Я хотела, чтобы этот клип был не просто артовым и привлекал внимание, а максимально эмоциональным, хайповым, прогрессивным и нес месседж. На принтах костюмов написан рецепт борща. Он есть и в дизайне, графике и даже в бодиарте на лице одной из танцовщиц. Это такая акция мирного декларирования", – поделилась Винярская.

Новой работой Поплавский в очередной раз ломает стереотипы и показывает, что украинское – современное, модное, стильное и креативное.

Это отметили и гости презентации, звездные друзья Поплавского – Павел Зибров, Екатерина Бужинская, Ирина Федишин, Андрей Князь, Солоха и другие.

"Ну, вы "начудили", – не сдерживал эмоций Зибров после просмотра клипа. – А если серьезно, то своими клипами Поплавский делает социально важное государственное дело. Благодаря таким ярким клипам о наших национальных блюдах, культуре узнают в мире. Здесь он действительно выступает культурным дипломатом".

"А я готов "чудить", экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории – от 5 до 25 лет. Они смотрят Тик-Ток, Инстаграм, YouTube, делают мемы и видеонарезки из моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла в их головы 25-м кадром", – ответил Поплавский.

Свой месседж он намерен продвигать и в дальнейших работах. Уже сейчас он готовит ребрендинг клипов "А ми з кумою ходимо в баньку", а также разрабатывает идеи для лирических песен "Батьку", "Сину, мій".