Счастливы вместе: Джамала очаровала фотографиями с мужем и сыновьями

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась серией фотографий, на которых изображена дома вместе с мужем и двумя сыновьями.

На днях Джамала презентовала праздничный клип на песню "Новый год с тобой". Теперь звезда порадовала фанатов кадрами с уютной домашней фотосессии.

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Фотосессия Джамалы с семьей

Артистка вместе с самыми родными перед Новым годом снялась в фотосессии дома. Джамала предстала перед камерой в джинсах и вязаном свитере молочного цвета. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров ее look дополнили стильные серьги.

Муж исполнительницы запечатлен на фотографиях в рубашке в клеточку и джинсах, а сыновья – в новогодних свитерах и джинсах.

Все члены знаменитой семьи искренне улыбались и наслаждались моментом.

Джамала с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Джамалы:

Слушают ли мои дети музыку? Да! Они слушают super simple songs. Kukuli – очень крутая подборка на турецком. Bulbul – новая развивалка на крымскотатарском. Черепаха-Аха и тому подобное. И, конечно, мою музыку. Я проверяю на них свои треки (смеется). Для справки: "Новый рой с тобой" понравилась с первого прослушивания.

Я очень прошу вас посмотреть видео на песню "Новый год с тобой" до конца, хотя бы один раз. Я обещаю, вы будете радоваться. Как дети! Как мы радовались от встречи, от пения, от правильных и неправильных танцев.