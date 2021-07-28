СБУ разрешила российским группам выступить на "Файному місті"

В Тернополе стартовал масштабный музыкальный фестиваль "Файне місто", на который пригласили четыре российские группы. После проверки СБУ стало известно, что все артисты смогут приехать в Украину и выступить перед публикой.

К проверке российских граждан Службу безопасности Украины призвал мэр Тернополя Сергей Надал. Он просил выяснить, законно ли музыканты будут находиться на территории нашего государства. Таким образом, СБУ не нашла оснований для запрета им въезда в Украину.

Стоит знать На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы: их уже проверяет СБУ

Речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz и обслуживающем их персонале. Всего – 37 человек.

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто" завершилась вчера, 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет", – отмечено в сообщении.

Если группа "Порнофильмы" выступала на "Файному місті" два года подряд – в 2017-м и 2018-м, а Wildways – в 2019-м, то Anacondaz приедет в Тернополь впервые. Все потому, что коллектив имел трехлетний запрет на въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму. Срок действия запрета истек 2020 года.

На гастроли Anacondaz в Крыму обратили внимание представители местного "Правого сектора". На фейсбук-странице они заявили, что не будут проводить акций протеста или бойкотировать вход на "Файне місто".

Российских звезд зовут не только в Тернополь, но и в Киев: