Саудовскую принцессу и ее дочь освободили после 3 лет заключения

9 января 2022 , 13:35
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Источник:

твиттер ALQST for Human Rights

В Саудовской Аравии после заключения освободили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь. Принцесса ранее активно боролась за права женщин.

Об освобождении принцессы сообщила ветвь правозащитной организации Human Rights в Саудовской Аравии. Вместе с 57-летней Басмой была освобождена и ее дочь Суход.

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Басма бинт Сауд аль Сауд и ее дочь Суход, заключенные в тюрьму с марта 2019, были освобождены,
 – сообщили в Твиттере.

Принцесса Басма бинт Сауд находилась под стражей 3 года, с марта 2019 года.

Что известно о принцессе

  • Принцесса Басма является дочерью бывшего короля Саудовской Аравии Сауда ибн Абдул-Азиза аль Сауда. Он правил страной с 1953 года, но был свергнут из-за государственного переворота в 1964 году.
  • Басма бинт Сауд активно боролась за права женщин и гендерное равенство. Также пыталась внедрять реформы.
  • Принцессу арестовали, когда она пыталась вылететь в Швейцарию на лечение якобы нелегально. Это в Саудовской Аравии считается уголовным преступлением. Дочь принцессы, кроме того, обвинили в киберпреступлениях.
  • В апреле 2020 года обратилась к королю Салману и наследному принцу Мухаммеду бин Салману с просьбой освободить ее по состоянию здоровья.
Автор: Марія Касій