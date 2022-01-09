Саудовскую принцессу и ее дочь освободили после 3 лет заключения
9 января 2022 , 13:35Читати новину українською
Источник:твиттер ALQST for Human Rights
В Саудовской Аравии после заключения освободили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь. Принцесса ранее активно боролась за права женщин.
Об освобождении принцессы сообщила ветвь правозащитной организации Human Rights в Саудовской Аравии. Вместе с 57-летней Басмой была освобождена и ее дочь Суход.
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Басма бинт Сауд аль Сауд и ее дочь Суход, заключенные в тюрьму с марта 2019, были освобождены,
– сообщили в Твиттере.
Принцесса Басма бинт Сауд находилась под стражей 3 года, с марта 2019 года.
Что известно о принцессе
- Принцесса Басма является дочерью бывшего короля Саудовской Аравии Сауда ибн Абдул-Азиза аль Сауда. Он правил страной с 1953 года, но был свергнут из-за государственного переворота в 1964 году.
- Басма бинт Сауд активно боролась за права женщин и гендерное равенство. Также пыталась внедрять реформы.
- Принцессу арестовали, когда она пыталась вылететь в Швейцарию на лечение якобы нелегально. Это в Саудовской Аравии считается уголовным преступлением. Дочь принцессы, кроме того, обвинили в киберпреступлениях.
- В апреле 2020 года обратилась к королю Салману и наследному принцу Мухаммеду бин Салману с просьбой освободить ее по состоянию здоровья.