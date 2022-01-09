Саудовскую принцессу и ее дочь освободили после 3 лет заключения

В Саудовской Аравии после заключения освободили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь. Принцесса ранее активно боролась за права женщин.

Об освобождении принцессы сообщила ветвь правозащитной организации Human Rights в Саудовской Аравии. Вместе с 57-летней Басмой была освобождена и ее дочь Суход.

К слову Британский таблоид признал поражение по делу с Меган Маркл: какую сумму он должен выплатить

Басма бинт Сауд аль Сауд и ее дочь Суход, заключенные в тюрьму с марта 2019, были освобождены,

– сообщили в Твиттере.

Принцесса Басма бинт Сауд находилась под стражей 3 года, с марта 2019 года.

Что известно о принцессе