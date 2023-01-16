Начало сдавать здоровье, – Положинский рассказал, почему не может стать офицером через 8 месяцев в ВСУ

Александр Положинский уже 8 месяцев находится в Вооруженных силах Украины. Он поделился, что хотел стать офицером, но из-за состояния здоровья эта мечта не осуществится. Артиста перевели в другую бригаду, где у него будут новые обязанности.

Украинский музыкант и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский вышел на связь с войсками и поделился последними новостями. Он рассказал, что изменилось за 8 месяцев, которые он провел в ВСУ.

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Александр Положинский не станет офицером

Музыкант поделился, что примерно через полгода, проведенных в армии, у него начало ухудшаться здоровье. Потому он не сможет стать офицером.

8 месяцев работы над собой, учений, надежд, разочарований, достижений, открытий, знакомств с новым и новыми. К сожалению, где-то через пол года начало понемногу сдавать здоровье. Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то чтобы я совсем посыпался, но кое-что начал сдавать,

– поделился Саша Положинский.

"К настоящему времени физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеально. Вопрос есть шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ. Слишком старый. Не беда. Но хотелось. Не так досадно, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что мой потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только мне".



Сашко Положинский / Фото из инстаграма Сашка Положинского

Александр Положинский рассказал, что его перевели в другое подразделение в рамках вновь созданной бригады. Пока неизвестно, какие его обязанности ждут, но музыкант предполагает, что ему дадут заниматься тем, что он делал в ВСУ.

"Ребята рвутся на фронт и уже видно много признаков того, что недолго им ждать. Попаду ли на фронт я – понятия не имею. Но пока, пожалуйста, не говорите мне, что я герой или защитник. Потому что так не есть (хотя мне часто такое говорят). Но когда придет приказ – сделаю все возможное, чтобы его выполнить".