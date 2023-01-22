После поражения на "Холостяке": Саша Мудрая закрутила роман с американцем

Саша Мудрая была финалисткой 12-го сезона "Холостяка", но Алекс Топольский не захотел строить с ней отношения после окончания съемок. Сейчас она живет в США и встречается с американцем.

Об этом другая участница "Холостяка" Виктория Варлей рассказала в интервью Анне Олицкой. По словам Вики, роман Саши с американцем завязался еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Саша Мудрая встречается с американцем

Варлей не знает, как они познакомились, но предполагает, что из-за соцсетей. В начале полномасштабного вторжения любимый Саше помогал ей выехать из Украины.

Ее сердце занято. У нее есть парень. Он американец. Я его видела, мы знакомы. Он старше ее, где-то мой сверстник (Виктории 38 лет – 24 Канал). Классный очень. Мы вместе ходили в музей в Майами, потом в ресторана, и потом они приезжали ко мне здесь на пляж, мы сидели с моей собакой,

– рассказала Варлей.

Виктория добавила, что избранник Саши очень щедрый мужчина. В ресторане он заказал все, что было в меню и оплатил это. Мудрая в этих отношениях является главной, любимый исполняет все ее капризы.

Напомним, после финала "Холостяка" у Саши была публичная ссора с Алексом Топольским. Мужчина опубликовал в инстаграм-сторис фото, на которых иронически просит девушку не травить на него балийских собак. Также он попросил не оскорблять его выбор и достойно принять поражение. Такие неожиданные обращения изумили саму Сашу, поэтому она впоследствии ответила ему в своих инстаграм-сторис. Она посмеялась над его уровнем украинского языка, дав совет загрузить новый переводчик, а также она не понимает, что Алекс действительно пытался сказать на своей странице.

Потом Мудрая записала несколько видео, в которых рассказала об участии в проекте и своем мнении по поводу Алекса Топольского. Она поделилась, что не считает его достойным для себя партнером.