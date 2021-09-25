Сара Джессика Паркер отреагировала на смерть Уилли Гарсона из "Секса в большом городе"

Американский актер, звезда культового сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон умер 21 сентября. Его партнерша из сериала Сара Джессика Паркер прокомментировала трагическое событие лишь спустя 3 дня. Актриса не может поверить в то, что Уилли больше нет.

57-летний Уилли Гарсон длительное время боролся с раком поджелудочной железы. Он никому не рассказывал о своем диагнозе, поэтому смерть звезды шокировала его коллег и поклонников.

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В телесериале "Секс в большом городе" Уилли Гарсон сыграл лучшего друга Кэрри Брэдшоу – Стэнфорда Блэтча. Уилли появлялся на экранах вместе с Сарой Джессикой Паркер во всех шести эпизодах, а также снимался в продолжении ленты, премьера которой запланирована на 2022 год.

Сара Джессика Паркер не сразу прокомментировала смерть друга. В течение трех дней она хранила молчание и до сих пор не может поверить в то, что потеряла Уилли.

Сара Джессика Паркер об Уилли Гарсоне

Актриса опубликовала трогательное сообщение на личной странице в инстаграме. Она поделилась серией архивных фото, на которых запечатлена с Гарсоном на съемках эпизодов "Секса в большом городе".

Сара и Уилли всегда искренне улыбались. Их дружба на экранах переросла в дружбу в реальной жизни. В течение 30 лет актеры много времени проводили вместе. Звезда призналась, что будет скучать по другу во всем.

Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Сары Джессики Паркер:

Это было невыносимо. Иногда молчание – это утверждение. О силе притяжения. Тоска. Величина потери 30-летней дружбы. Настоящая дружба с тайнами, приключениями, общей профессиональной семьей, правдой, концертами, путешествиями, обедами, ночными телефонными звонками, взаимной преданностью родительству и всеми душевными болями и радостью. Они сопровождают торжества, разочарование, страх, ярость и годы, проведенные на съемочных площадках (особенно в квартире Кэрри), смеясь до поздней ночи как Стэнфорд и Кэрри, так и Уилли и Си Джей.

Уилли. Я буду скучать по тебе во всем. И повторим наши последние общие моменты. Я перечитаю каждый текст из твоих последних дней и положу на перо наши последние звонки. Твое отсутствие – кратер, который я наполню благословением этих воспоминаний и всех тех, которые еще находятся в углублениях, которые еще выплывут на поверхность. Божьей скорости, Уилли Гарсон.