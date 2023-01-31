Санта Димопулос впервые за долгое время вернулась в Киев и показала видео пустого дома

Украинская певица Санта Димопулос вернулась из-за границы в Киев. Она показала пустой дом, где долго никто не живет.

Бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос из-за войны находится за границей – живет во Франции, Италии, Монако. Но на днях она решила вернуться в Украину впервые за долгое время.

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Санта Димопулос вернулась в Киев

Певица приехала в Киев и рассказала о впечатлениях. Она вернулась в свой опустевший дом, где в гостиной продолжила стоять новогодняя елка и другие рождественские украшения. Правда, там уже нет того, что делало дом уютным и исполненным жизни.

Наш любимый пустой дом... Без жизни, без смеха, без детей и друзей... Отнята жизнь. Ненавижу,

– эмоционально выразилась Санта Димопулос.



Санта Димопулос дома / Фото с инстаграм-сториз

Санта Димопулос вернулась домой: видео

Заметим, что жизнь за границей все равно влечет за собой стресс. Так произошло во время ее отдыха во Франции на горнолыжном курорте, когда сильно заболел сын Даниэль. Французские врачи, по словам Санты, не слишком напрягались, а документация по страховке также легла на ее плечи.

Недовольная Санта Димопулос и постоянными эмоциональными "качелями" из-за стресса. Знаменитость признавалась, что набрала 6 килограммов, потому что не смогла питаться правильно.