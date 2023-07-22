Санта Димопулос пристыдила Горбунова и Осадчую: ей упрекнули за "тусовки с россиянами"

Певица Санта Димопулос не обошла скандал вокруг Юрия Горбунова и сериала за 33 миллиона государственных средств. Она подвергла критике продюсера, но также встретилась с критикой.

Украинская певица Санта Димопулос высказалась о сериале, который хочет снять компания Юрия Горбунова. Она прокомментировала сообщение продюсера и раскритиковала его.

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Санта Димопулос раскритиковала Горбунова

В видео Юрий Горбунов апеллирует к российскому контенту – мол, украинцы смотрят его, ведь украинского развлекательного контента мало. Санта назвала эти слова манипуляцией.

"Конкурировали с россиянами". Во время войны дважды равняться на страну агрессора это "сильно" (дешевая и низкая манипуляция). А собирать миллионы гривен во время войны на съемку комедии, когда люди сбрасываются по гривне, чтобы помочь ребятам на передовой, оставшимся без жилья людям – это вообще новый уровень цинизма,

– написала Димопулос.

Кроме того, певица вспомнила и Катю Осадчую. "Зарабатывать на войне, преследовать свои интересы во время войны – это стыд. И ваш и вашей жены, которая так любит осуждать и травить других".

Как отреагировали на слова Санты

, Санта Димопулос в День памяти жертв Голодомора похвасталась вечеринкой в Версале. Тогда Катя Осадчая ее осудила за эти фотографии, особенно тарелки с едой. Добавим еще и то, что недавно Санта Димопулос развлекалась на дне рождения дочери российского олигарха – и это никак не прокомментировала.

Большинство пользователей под сообщением шоумена поддержали Санту Димопулос одобрительными эмоджи и комментариями:

"Спасибо, что вы не из этого помета "поддерживателей" культуры!";

"Очень точный комментарий";

"Спасибо, что поддержали и написали".

Случились и комментарии, где пользователи упрекали певицу за ее пребывание за границей. Санта ответила, что несет ответственность за двоих детей, поэтому "никто не имеет права осуждать за решение отвезти их от войны". К тому же, по словам Димопулос, она имеет бизнес в Украине, платит налоги и закрывает сборы.

"Проснулась патриотка, сидящая в Каннах", – обратились к Санте пользователи. Она ответила: "во-первых, я не в Каннах, а в Монако, во-вторых, да, я патриотка, о чем говорит не место нахождения, а мои действия".

"Слепой хромого погоняет. Я надеюсь, в Ницце и на Ибице вы уже хоть изучили, когда в Украине День памяти жертв Голодомора и другие трагические для украинского народа дать. Хотя судя по тусовкам с россиянами, вам то до лампочки. Честно, не вижу разницы между вами. Порхая миром и транслируя, что у нас с хорошими россиянами дружба и любовь", – пишут украинцы.

Реакция сети на слова Санты Димопулос / Скриншот из инстаграма