Санина, Джамала, Вакарчук: в Киеве состоялся концерт "Ковчег "Украина"

22 августа на Михайловской площади в Киеве состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости – "Ковчег "Украина": 10 веков украинской музыки". Святослав Вакарчук, Джамала, Юрия Санина, Сергей Жадан и другие украинские артисты объединились, чтобы поздравить страну с днем рождения.

К 30-летию Независимости в Украине проходит немало праздничных мероприятий. Среди них и много концертов, на которых звучат лучшие хиты украинской музыки. Одно из таких мероприятий на днях состоялось в Киеве.

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Концерт "Ковчег "Украина"

Концерт-путешествие "Ковчег "Украина": 10 веков украинской музыки" организовали Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования, а также культурная платформа Ковчег "Украина".

На Михайловской площади организаторы с помощью новейших технологий объединили классическую и современную музыку. Сцену построили в виде корабля-ковчега с большими экранами круглой формы.

Хедлайнером мероприятия стала 85-летняя певица из Полесья – Доминика Чекун. Берегиня традиции ритуального пения открыла концерт песней без музыкального сопровождения, очаровав своим голосом огромное количество зрителей. Украинские артисты исполнили более 20 композиций, которыми рассказали, как развивалась история Украины на протяжении десяти веков. Среди тех, кто создал музыкальный праздник на сцене "Ковчега" Украина", были:

группы и солисты "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбаса";

Ульяна Горбачевская;

Молодежный симфонический оркестр под руководством Оксаны Лынив;

Национальная мужская капелла "Дударик";

Киевский девчачий хор имени Лысенко;

оперные солисты – Оксана Никитюк и Назар Тацишин;

Alina Pash;

Юлия Санина;

Wellboy;

Джамала;

Святослав Вакарчук.

Песню о Ное с украинскими мотивами исполнили Сергей Жадан и группа "ДахаБраха". Эта композиция стала своеобразным гимном проекта. Ее текст написал Сергей.

"Ковчег "Украина: 10 веков украинской музыки / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука, Джамалы, "Укринформ", Евгения Котенко