People объявил самого сексуального мужчину 2023 года: кто получил желанный титул

Согласно ежегодной традиции, которая берет свое начало с 1985 года, журнал People назвал самого сексуального мужчину. В этом году этот желанный титул получил американский актер и опытный гонщик Патрик Демпси.

57-летний актер признался, что новый статус порадовал его эго. Патрик известен своими ролями доктора Дерека Шепарда в "Анатомии страсти", Роберта в "Очарованных", Джека Куанта в "Бриджит Джонс 3" и Дилана Голда в "Трансформерах 3: Темная сторона Луны".

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Патрик Демпси – самый сексуальный мужчина года

Журнал People объявил победителя 8 ноября. Мужчина признался, что узнав о титуле он был удивлен и даже подумал, что это шутка.

Я рад, что это происходит сейчас в моей жизни. Приятно иметь признание, и, безусловно, мое эго немного поднялось, но это дает мне возможность использовать его для чего-то положительного,

– поделился гонщик.

Кто такой Патрик Демпси

Это американский актер. Он больше всего известен своей ролью нейрохирурга Дерека Шепарда в известной медицинской драме "Анатомия страсти". Кроме того, мужчина снимался и в других популярных кино-лентах: "Очарованные", "Бриджит Джонс 3" и "Трансформеры 3: Темная сторона Луны".

К тому же Патрик создал успешную карьеру гонщика, завоевав серебряную медаль в известной гонке "24 часа Ле-Мана".

Кроме того, он основал Центр Демпси. Учреждение, созданное как дань памяти его матери, имеет целью оказать поддержку людям, борющимся с онкологией.

С 1999 года Патрик Демпси женат на визажисте Джил Финк. Супруги воспитывают троих детей: 21-летнюю дочь Таллулу и 16-летних близнецов Дерби и Салливан.

Самые сексуальные мужчины 2018-2022 годов

Последние пять лет титул "Самый сексуальный мужчина года" завоевали: американские актеры Крис Эванс (2022), Пол Радд (2021), Майкл Б. Джордан (2020), американский певец и пианист Джон Ледженд (2019) и британский актер Идрис Эльба (2018).