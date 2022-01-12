Салаты, сладкое и ноль спорта: Джамала призналась, сколько кило набрала за праздники

Год назад Джамала начала борьбу с лишними килограммами. Она похудела на 12 кило, но за новогодние праздники немного набрала. Сколько певица весит после салатов, мяса и сладкого, узнавайте дальше.

В прошлом году Джамала ошеломила всех своим впечатляющим похудением. В 38 она весила как в студенческие годы – 57 килограммов. Все потому, что артистка ела по расписанию и активно занималась спортом. После "Танцев со звездами" и концертного тура она забросила упражнения, а на праздники "налегала" на любимые салаты и сладкое.

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Так, звезда набрала 2 лишних кило. Сейчас ее вес составляет 59 килограммов.

После праздников я вешу 58–59 килограммов. Привет, салаты с картофелем и морковью, которые мне не рекомендованы, а вместе с ними – мука, молочные изделия, красное мясо и, конечно, сладкое,

– написала Джамала.

Однако певицу не воленуют эти 2 килограмма. Она не планирует сгонять лишнее диетами, ведь все они, по ее мнению, заканчиваются срывами. Более того, Джамала не будет ничего себе запрещать.

"Сегодня если мне хочется, а мне постоянно хочется, пиццу, пасту, бургер, я ем их, но в первой половине дня. Я приучила себя любить "Цезарь" без сухарей и соуса. И шоколад 75%. Конечно, хочу эклер, но наслаждаюсь альтернативой", – признается артистка.

Однако завтракает Джамала всегда правильно – двумя яйцами, пол-авокадо, хлебцами с безлактозным сыром Филадельфия, огурцом и кофе без молока и сахара.

Фанаты восхищаются Джамалой даже после того, как она немного набрала лишнего:

"Прекрасно выглядишь";

"Крутой результат, вы молодец";

"Вау, красавица";

"Молодчина".

жена "Холостяка" Макса Михайлюка тоже худела после родов. В идеальную форму она вернулась через три месяца, но на этом не остановилась. Теперь Дашу Хлыстун обвиняют в анорексии.

Полный текст публикации Джамалы:

Моя диета. Или новые правила, год спустя.

Итак, год прошел с момента, когда я сделала первый пост, посвященный "новым правилам". Опубликовала подборку с анализами и расписанием. Сегодня хочу поделиться своими выводами.

Преимущественно все диеты заканчиваются срывом. Часто килограммы, даже после классного результата, не только возвращаются, но и множатся. Я на берегу решила, что меня раздражает слово диета, поэтому лишний раз его избегала. Что же со мной произошло за это время? Мне удалось не только сбросить вес, но и зафиксировать его. В то же время я себе ничего не запрещала. Просто глобально изменила отношение к питанию.

Сегодня если мне хочется, а мне постоянно хочется, пиццу, пасту, бургер, я ем их, но в первой половине дня. Утро всегда начинаю с двух яиц, половинки авокадо, хлебца с безлактозным сыром Филадельфия, огурца и кофе без молока и сахара. Я приучила себя любить "Цезарь" без сухарей и соуса. И шоколад 75%. Конечно, хочу эклер, но наслаждаюсь альтернативой.

После "Танцев со звездами" и сезона концертов я не занимаюсь спортом. Спорта – ноль, поэтому и в питании стараюсь меньше себе позволять. Плюс одно новое правило: не трачу энергию – не компенсирую ее едой.

Я начала в весе 69. Новые правила привели меня к отметке в 57 килограммов. Кстати, мой студенческий вес. Сегодня, после праздников, я вешу 58-59 килограммов. Привет, салаты с картофелем и морковью, которые мне не рекомендованы, а вместе с ними – мука, молочные изделия, красное мясо и, конечно, сладкое.

Мое непрофессиональное мнение, что мы набираем после окончания диет, ведь возвращаемся к старому. Главный вывод – важно держать баланс вредного и полезного.