После скандала Руслана таки появится в финале Евровидения-2023, но не в Британии

Ранее между организаторами Евровидения-2023 и певицей Русланой возник скандал из-за того, что ее не пригласили выступить в финале шоу. Теперь участие артистки согласовали, но произойдет это не в Великобритании.

Руслана выступит с особой миссией. Об этом сообщил режиссер и креативный директор "Евровидения" Герман Ненов.

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Почему возник скандал

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Руслану, первой одержавшей победу в "Евровидении" 2004 года, не пригласили спеть в финале конкурса.

Певица и ее поклонники выразили недовольство, на которое отреагировали в оргкомитете Евровидения-2023 После обсуждения Руслану все же привлекли к ряду мероприятий в шоу.

Руслана споет на Евровидении-2023

Певица таки выступит в финале конкурса, но вживую из столицы Украины – Киева. Кроме того, Руслана появится и в Ливерпуле, там она проведет два сайд-ивента, то есть дополнительные активности на площадках, работающих для еврофанов и гостей города.

В Евровидении в этом году будут привлечены все украинские победители. Так, в первом и втором полуфиналах от Украины выступят Мария Яремчук, Юлия Санина, OTOY, Alyosha, Злата Дзюнька, а в гранд-финале – Kalush Orchestra, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка и GO_A.

К слову, 26 апреля король Чарльз III и королева Камилла посетили M&S Bank Arena в Ливерпуле и открыли сцену Евровидение-2023. Они зажгли огни и познакомились с ведущими музыкального конкурса, в том числе Юлией Саниной.