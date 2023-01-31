Пробовали сломать тело, но не сломали дух, – Руслана поздравила Сергея "Волыну" с днем рождения

Украинская певица Руслана поздравила защитника Мариуполя Сергея "Волыну" с днем рождения. Она поделилась, что воина считает одним из лучших друзей, хотя не видела его лично.

Сегодня, 31 января, Сергей Волынский, более известный как "Волина", защитник Мариуполя, празднует день рождения – ему исполнился 31 год. Военного трогательно поздравила Руслана Лыжичко.

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Руслана поздравила Сергея "Волыну"

Исполнительница записала видео, в котором обратилась к защитнику. Она поделилась, что знакома с Сергеем, хотя ни разу его не видела вживую.

Сегодня день рождения без преувеличения героического человека. Мужественной. Светлой. Доброе. Откровенной. Человека, готового отдать жизнь за свою страну. Сергей Волына. Я считаю Тебя едва ли не самым большим моим другом, хотя мы ни разу не виделись, только говорили. Я поздравляю Тебя с днем рождения!

– сказала Руслана.

"Пробовали сломать твое тело, но не сломили твой дух, потому что он несокрушимый. Ты – настоящий пример не только для своего сына, но и для тысяч детей, которые будут мечтать быть похожими на тебя! Желаю тебе безграничного здоровья и безграничного счастья! Пусть исполнится величайшая мечта, которая в твоем сердце!".

Руслана поздравила "Волыну" с днем рождения: видео

Напомним, Сергей Волынский – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты и участник обороны Мариуполя, который неоднократно обращался к украинцам и мировым лидерам из "Азовстали". 21 сентября стало известно об обмене военнопленных, среди которых были защитники Мариуполя. Однако пятеро офицеров, среди которых и "Волина", не вернулись и не вернутся в Украину в течение определенного времени. Вместо этого они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана.

Руслана участвовала в акциях, на которых призвала спасти защитников "Азовстали". В частности, в мае 2022 года она приезжала в Стамбул и выступала на пресс-конференциях, призывая президента Турции помочь бойцам в Мариуполе. Возможно, так артистка и познакомилась с "Волыной".