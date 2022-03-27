"Разрушение, смерть, боль": Святослав Вакарчук побывал в Ахтырке, разрушенной оккупантами
Источник:инстаграм Святослава Вакарчука
Украинский музыкант Святослав Вакарчук посетил Ахтырку в Сумской области. Ранее населенный пункт получил звание "Города-героя".
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает ездить по городам Украины. На днях он побывал в Сумской области и посетил Ахтырку.
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Святослав Вакарчук побывал в Ахтырке
Ахтырка – один из тех городов, которые с первых дней войны отражали атаки врага. Но подвергалось жестоким обстрелам и разрушениям.
Святослав Вакарчук выступил для военных и прошелся по городу. В инстаграме он опубликовал кадры пострадавшего от агрессии врага города.
Ахтырка со шрамами от "подарков" русского мира. Украина. 2022 год. Разрушение, смерть, боль – вот и все, что может предложить русский мер,
– поделился артист.
Напомним, Ахтырка и еще 3 города – Ирпень, Буча и Николаев получили звание "Город-герой". Кроме них это звание имеют:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Для просмотра фото листайте справа:
Разрушенная Ахтырка: