Нет белья, – Евгений Синельников из "Решки" рассказал, как россияне разграбили его дом в Буче

Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников две недели жил в оккупированной Буче, но, к счастью, вырвался на Запад. После освобождения Киевщины он вернулся домой и увидел, что россияне розмародерили все – от зубных щеток до техники.

40-летний Евгений Синельников был в шоке, когда увидел свой дом в начале апреля, ведь когда он с семьей эвакуировался, дом был почти цел. Однако оккупанты вынесли все, а то, что не смогли украсть, – разбили.

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Евгений Синельников о разграбленном доме в Буче

Следы от берцов на кроватях, шкафы вывернуты, дверцы сломаны… У меня белья нет, зубных щеток, бритвы, не то что холодильника или стиральной машины, нет мелких дешевых вещей. Зачем они вам нужны? Это так мелочно,

– признался режиссер.

Он добавил, что россияне пытались снять телевизор, но, очевидно, не смогли, поэтому испортили его. Постреляли даже музыкальные колонки, которые не собирались брать.

"Очень грустное ощущение, когда ты видишь, во что превратился твой дом. Я даже не знаю, как туда возвращаться… Такое впечатление, что у них обида, что мы хорошо жили, были хорошие улицы, хорошие дома, все было убрано", – высказался Синельников.

Режиссер "Орла и решки" добавил, что ему, в отличие от родителей, повезло, ведь в его доме целые стены, а у них в Гостомеле выгорело все.

У меня крыша повреждена, нет окон, розмародерено все, но есть стены. У родителей сгорело все, даже плитка, которая была на стене. Нет каменного стола. Я до сих пор не понимаю, что это. Может, фосфор, потому что таких значительных разрушений нет, стены вроде бы есть, но выгорело все,

– рассказал Евгений Синельников.

Дом родителей Евгения Синельникова в Гостомеле: фото

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