Рождественское настроение обеспечено: 6 вирусных праздничных песен, разрывающих тренды тиктока

Рождественские и новогодние праздники приближаются с быстрой скоростью. А вместе с ними все громче звучат песни, от которых так и веет семейным уютом и теплом.

В современном мире тикток – это как катализатор всех событий. Иногда популярность тех или иных песен трудно спрогнозировать или объяснить. Но точно понятно, что сейчас среди трендов тиктока – лучшие рождественские треки, пишет 24 Канал.

All I Want for Christmas Is You

Этот трек Мэрайи Керри считается одним из бестселлеров во все времена музыки. В последние 4 года песня каждый год попадает в чарты Hot 100.

Мерайя Кэри – All I Want for Christmas Is You: смотрите видео онлайн

Last Christmas

Британский дуэт Wham! выпустил трек в 1984 году, но он популярен по сей день. Его пели множество исполнителей – среди них и украинская певица Настя Каменских.

Wham! – Last Christmas: смотрите видео онлайн

Snowman

На самом деле у певицы Sia есть целый рождественский альбом – Everyday Is Christmas. Песня Snowman завирусилась еще в 2020 году как звук к тренду, где тиктокеры танцевали вальс под снегом.

Sia – Snowman: смотрите видео онлайн

It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Песню впервые опубликовали в 1951 году, ее исполняли Перри Комо, Fontane Sisters и Митчел Эйрес. Одной из популярнейших версий является запись канадского певца Майкла Бубле. Этот трек вы могли слышать в фильме "Один дома 2".

Майкл Бубле – It's Beginning to Look a Lot Like Christmas: смотрите видео онлайн

Rockin' Around the Christmas Tree

Бренди Ли сегодня 78 лет, поэтому немногие знают, что эту песню она спела и записала еще в 14 лет. Трек остается одной из главных песен в легендарном фильме "Сам дома".

Бренда Ли – Rockin' Around the Christmas Tree: смотрите видео онлайн

Carol of the Bells

Carol of the Bells – настоящая украинская гордость, ведь песню создал композитор Николай Леонтович. Композиция продолжает звучать во всем мире, многих фильмах, ее продолжают перепевать знаменитые исполнители.

Carol of the Bells: слушайте песню онлайн