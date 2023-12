Різдвяний настрій забезпечено: 6 вірусних святкових пісень, які розривають тренди тіктока

Різдвяні та новорічні свята наближаються зі стрімкою швидкістю. А разом з ними все гучніше звучать пісні, від яких так і віє сімейним затишком і теплом.

У сучасному світі тікток – це немов каталізатор усіх подій. Інколи популярність тих чи інших пісень важко спрогнозувати чи пояснити. Але точно зрозуміло, що зараз серед трендів тіктока – найкращі різдвяні треки, пише 24 Канал.

All I Want for Christmas Is You

Цей трек Мерайї Керрі вважається одним із бестселерів за усі часи музики. В останні 4 роки пісня щороку потрапляє у чарти Hot 100.

Мерайя Кері – All I Want for Christmas Is You: дивіться відео онлайн

Last Christmas

Британський дует Wham! випустив трек в 1984 році, але він популярний досі. Його переспівали безліч виконавців – серед них і українська співачка Настя Каменських.

Wham! – Last Christmas: дивіться відео онлайн

Snowman

Насправді у співачки Sia є цілий різдвяний альбом – Everyday Is Christmas. Пісня Snowman завірусилась ще у 2020 як звук до тренду, де тіктокери танцювали вальс під снігом.

Sia – Snowman: дивіться відео онлайн

It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Пісню вперше опублікували у 1951 році, її виконували Перрі Комо, Fontane Sisters та Мітчел Ейресом. Однією з найпопулярніших версій є запис канадського співака Майкла Бубле. Цей трек ви могли чути у фільмі "Один вдома 2".

Майкл Бубле – It's Beginning to Look a Lot Like Christmas: дивіться відео онлайн

Rockin' Around the Christmas Tree

Бренді Лі сьогодні 78 років, тому мало хто знає, що цю пісню вона заспівала й записала ще у 14 років. Трек залишається одним з головних пісень у легендарному фільмі "Сам вдома".

Бренда Лі – Rockin' Around the Christmas Tree: дивіться відео онлайн

Carol of the Bells

Carol of the Bells – це справжня українська гордість, адже пісню створив композитор Микола Леонтович. Композиція продовжує лунати у всьому світі, багатьох фільмах, її продовжують переспівувати знамениті виконавці.

Carol of the Bells: слухайте пісню онлайн