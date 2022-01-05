"Рождественская ночь": Павел Табаков приглашает львовян и гостей города на концерт

Украинский певец Павел Табаков в новогодне-рождественский период выступит для львовян и гостей города. 15 января от даст 2 концерта на сцене театра имени Марии Заньковецкой.

Павел Табаков неизменно радует рождественскими концертами. В этом году он презентует новую праздничную программу "Рождественская ночь" в родном Львове.

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Рождественские концерты Павла Табакова

Одной из премьер, которые прозвучат вживую, станет одноименная авторская колядка артиста, которую он обнародовал перед Днем Святого Николая.

Павел Табаков – "Різдвяна ніч": слушайте песню онлайн

Также прозвучат: "Колискова", "Різдво для двох", "Коляда-колядка", "Щасливе Різдво", "Покотилась зірка з неба", "Мирне Різдво", традиционные колядки и щедривки в неожиданных аранжировках. Также певец обещает заколядовать на семи языках и порадовать романтическими хитами.

Мои концерты "Рождественская ночь" добавят каждому слушателю еще больше радости и эмоционального подъема во время новогодне-рождественских праздников,

– сказал исполнитель.

театр имени Марии Заньковецкойв 16:00 и в 19:00



Афиша концерта Павла Табакова / Фото пресс-службы