"Рождественская ночь": Павел Табаков приглашает львовян и гостей города на концерт
Источник:24 канал
Украинский певец Павел Табаков в новогодне-рождественский период выступит для львовян и гостей города. 15 января от даст 2 концерта на сцене театра имени Марии Заньковецкой.
Павел Табаков неизменно радует рождественскими концертами. В этом году он презентует новую праздничную программу "Рождественская ночь" в родном Львове.
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Рождественские концерты Павла Табакова
Одной из премьер, которые прозвучат вживую, станет одноименная авторская колядка артиста, которую он обнародовал перед Днем Святого Николая.
Павел Табаков – "Різдвяна ніч": слушайте песню онлайн
Также прозвучат: "Колискова", "Різдво для двох", "Коляда-колядка", "Щасливе Різдво", "Покотилась зірка з неба", "Мирне Різдво", традиционные колядки и щедривки в неожиданных аранжировках. Также певец обещает заколядовать на семи языках и порадовать романтическими хитами.
Мои концерты "Рождественская ночь" добавят каждому слушателю еще больше радости и эмоционального подъема во время новогодне-рождественских праздников,
– сказал исполнитель.
Когда: в 16:00 и в 19:00
Билеты: по ссылке
Афиша концерта Павла Табакова / Фото пресс-службы