ROXOLANA выпустила "Дуже теплу пісню", записанную во время блэкаута: щемящее видео

Украинская певица ROXOLANA представила лирическую композицию под названием "Дуже тепла пісня". Артистка создала ее в дни массированных ракетных обстрелов Киева в конце ноября.

По словам ROXOLANA, в те дни она думала о зимних праздниках, которые вот-вот наступят, но во время войны и в дни массированных обстрелов ее мысли – совсем не об этом. Но она убедилась, что даже без базовых коммуникаций сердца украинцев все равно наполнены теплом и любовью.

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Эту песню я написала при свечах в дни, когда город окутал темноту и холод. В этом году всем нам невероятно сложно находить и испытывать это праздничное настроение… Но в то же время этот год, и особенно последние недели показали, что даже, когда в наших квартирах нет света, тепла, воды и связи, мы можем согревать друг друга своим добротой и взаимопомощью. Неужели это не чудо?

– говорит артистка.

ROXOLANA – Дуже тепла пісня: смотреть видео онлайн

Режиссером видеоклипа стал Руслан Махов, снявший ROXOLANA за фортепиано одним кадром при освещении только одного прибора. Видеоклип удалось снять на "скорую руку" – всего за несколько часов.

"Мы использовали тот минимум, который позволил снять видео при минимальных затратах электроэнергии. Это сложно, но сейчас мы все работаем в таких условиях – и артисты, и врачи, и айтишники. Но я считаю, главное – не останавливаться. Лучше работать в сложных условиях, чем сложить руки и ничего не делать. Создавая что-то новое, мы показываем друг другу, что не сдаемся и идем вперед, к победе", – добавила ROXOLANA



ROXOLANA выпустила "Дуже теплу пісню​" / Фото пресс-службы

Реакция сети

Поклонники певицы также очень тепло и приветливо встретили выход новой песни ROXOLANA. Они говорят, что в композиции ощутим дух Рождества и в то же время легкая печаль и вера во время тьмы:

"Пусть в наших городах будет тепло от наших сердец";

"Песня не просто теплая, а порой горячая. Пусть вера в лучшее согреет уставшие сердца";

"Прекрасная музыка, прекрасные слова, искреннее исполнение! Спасибо, Роксолано. Да будет тепло и уютно на душе...";

"Рокси, браво! Волшебная песня, в ней чувствуется приближение Рождества, приближение чуда, исчезновение всемирного зла, нашей взлелеянной в мечтах и такой заслуженной победы... Песня, напоминающая, что жизнь продолжается, что она прекрасна";

"Спасибо за песню! Стало теплее";

"И вот так бывает, что даже из тьмы приходит вдохновение. Очень теплая песня";

"Талантливый музыкант!";

"Будем греться твоей песней".

Напомним, что в ВМС ВСУ сообщили, что на 4 декабря Россия вывела на боевое дежурство в свои корабли как в Черное море, так и в Средиземное. На них размещены около 100 ракет, которыми готовятся в очередной раз атаковать Украину.