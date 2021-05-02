"Ангел" Victoria's Secret завела сеть новыми фотографиями. Она устроила фотосессию в ванной комнате и взбудоражила воображение более 12-миллионной аудитории подписчиков.

Сексуально Роузи Хантингтон-Уайтли полностью разделась для фотосессии: откровенные фото 18 +

Сексуальные фото Роузи Хантингтон-Уайтли

Соблазнительная манекенщица сделала селфи в зеркале. Она предстала перед камерой босиком, прикрыв обнаженное тело коричневым полотенцем. Даже в таком провокативном образе, Роузи обольстительно позировала, демонстрировала женственность и сексуальность.

Эротический образ модель дополнила стильным аксессуаром на шее. На лице она сделала безупречный легкий макияж, которым лишь подчеркнула свою красоту. Волосы девушки были мокрыми, что придало снимкам соблазнительности.



Сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в ванной / Фото з инстаграма Роузи Хантингтон-Уайтли



Сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в ванной / Фото из инстаграма Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Гантингтон-Уайтли уже не в первый раз обнажается перед камерой. Предлагаем просмотреть еще несколько дерзких кадров, которыми знаменитость недавно будоражила сеть.



Обольстительная Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма Роузи Хантингтон-Уайтли



Обольстительная Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма Роузи Хантингтон-Уайтли



Обольстительная Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма Роузи Хантингтон-Уайтли