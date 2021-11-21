Российский артист Шуфутинский, который посещал Крым, планирует концерт в Украине: сеть возмущена

Эстрадный российский певец Михаил Шуфутинский планирует выступить в Киеве во Дворце спорта. Артист очень часто дает концерты в Крыму и занесен в "Миротворец", поэтому пользователи сети не смогли смолчать. Правда, теперь комментировать сообщение о концерте запрещено.

Шуфутинский собрался в Украину с концертом

Российский исполнитель и шансонье Михаил Шуфутинский планирует выступить в Украине. Его концерт "За милых Дам, или 30 лет спустя" должен пройти в Киеве, 8 марта, во Дворце спорта.

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Билеты на его концерт продает сервис Concert.ua. "Оркестр, балет, сам артист и атмосфера концерта заставят вас забыть о серых буднях и почувствовать атмосферу настоящего праздника", – обещают на странице сервиса в фейсбуке. Даже сам певец снял видео для "дорогих киевлян" с анонсом выступления.

На сайте событие описано как "сверхпопулярное", а билеты на него недешевые. Цены стартуют с 590 гривен – это за места на боковых секциях. Партер может стоить от 1 190 до 2 990 гривен, а места в VIP-партере обойдутся фанатам от 2 990 до 5 990 гривен.



Цены на концерт Шуфутинского / Скриншот с сайта

Реакция сети

Новость о концерте российского артиста в Киеве не понравилась всем пользователям сети. Сначала возмущенные украинцы делились негативными мыслями под публикацией о концерте Шуфутинского. Однако впоследствии там ограничили возможность комментирования. И пользователи фейсбука написали об этом под другим постом.

"Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы осознаете циничность своих действий на приглашение российского певца, который незаконно гастролировал в оккупированном Крыму.";

"Почему это вы спрятали комментарии под постом о Шуфутинском? Все равно его концерта в Украине не будет";

"Зачем в Украине концерт старого ловеласа Мишки? Пусть гастролирует по своей любимой России. Его там уже заждались милые дамы";

"Откройте комменты под постом про Шуфутинского. Я хочу почитать мнения украинцев об этом событии".



Комментарии: концерт Шуфутинского / Скриншот из фейсбука

На концерт Михаила Шуфутинского отреагировал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в телеграме. Он возмутился тем, что в Украине сайты продают билеты на выступления исполнителей, которые были в Крыму незаконно.

Concert.ua, вот мне интересно, а у вас есть еще хоть капля совести? Как можно организовывать концерт человека, который поддерживает оккупацию Крыма, незаконно посещает оккупированный Крым и дает там концерты? Комментарии вы уже закрыли на это сообщение, поэтому и обращаюсь публично,

– написал мужчина.

Анатолий Штефан выразил надежду, что СБУ обратит внимание на концерт российского исполнителя и отреагирует на него. Так как даже в 2021 году Шуфутинский не брезговал выступлениями в оккупированном Крыму.

Шуфутинский выступал в оккупированном Крыму

Отметим, что Михаил Шуфутинский очень часто незаконно бывает в оккупированном Крыму. За это в 2017 году его внесли в базу "Миротворец".

"Незаконное пересечение государственной границы Украины. Въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 года) с целью дополнительного заработка", – пишут на сайте.



Шуфутинский в "Миротворце" / Скриншот с сайта

Добавим, что после весеннего концерта в Киеве, в сентябре 2022 года планируется выступление Шуфутинского в Кремле.

Текст публикации Анатолия Штефана

Concert.ua, вот мне интересно, а у вас есть еще хоть капля совести? Как можно организовывать концерт человека, который поддерживает оккупацию Крыма, незаконно посещает оккупированный Крым и дает там концерты? Комментарии вы уже закрыли на это сообщение, поэтому и обращаюсь публично. Или вы 7 лет не можете определиться со своей позицией и по-прежнему рассказываете сказки о музыке, спорте вне палитики. Нет, это один из инструментов пропаганды. В этом случае – российского врага, оккупанта и агрессора.

Надеюсь Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба Украины обратят внимание на этот случай.