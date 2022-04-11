Российские орки обстрелили авто мужа Илоны Гвоздевой: "Мне так жаль, мой любимый"

Хореографиня Илона Гвоздева с детьми находится в Италии, однако продолжает поддерживать украинцев и рассказывать о преступлениях российской армии. Илона показала, что орки сделали с автомобилем мужа.

Илона Гвоздева поделилась с поклонниками грустной новостью. Автомобиль ее мужа – SKYLINE обстреляли российские оккупанты.

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Орки обстреляли авто мужа Илоны Гвоздевой

К счастью, при обстреле никто не пострадал. Однако семья унывает, поскольку с этой машиной связано много хороших и незабываемых моментов.

Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем SKYLINE и мы стояли на "Старте" на соревнованиях на Чайке, тогда мне было так страшно и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрифтовал на нашей свадьбе, навсегда останется в сердце,

– вспомнила Гвоздева.

Илона обратилась к любимому и подчеркнула, что сейчас в жизни главное не это. Они оба молодые, энергичные, еще заработают и купят лучший автомобиль: "Все лучшее у нас еще впереди! Обнимаю тебя! Очень жду встречу и победу!"



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Напомним, уже не первый раз имущество Илоны Гвоздевой пострадало от российской орды. В частный дом танцовщицы попал снаряд. Имение было расположено в мирном районе, где никогда не было стратегических объектов. Хореографиня отмечала, что обязательно отстроит дом и "уверенно закатает в новый фундамент всех, кто пришел на нашу землю".