Россиянина Оскара Кучеру не пустили в Украину: актеру запретили въезд на три года

Российского актера Оскара Кучеру, который известен благодаря сериалу "Менты. Улицы разбитых фонарей", не пустили в Украину. На контрольно-пропускном пункте "Жуляны" ему запретили въезд на три года. Все из-за гастролей в оккупированном Крыму.

Пограничники сообщили, что в Украину Оскар Кучера прибыл с видом на жительство. Однако концертная деятельность актера в Крыму весной 2020 года сделала невозможным его пребывание в нашем государстве. Так, россиянин на три года загремел в "черный" список Министерства культуры.

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"Иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев – Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства", – говорится в источнике.

Сейчас Госпогранслужба готовит письмо в Государственную миграционную службу Украины, которая должна аннулировать Оскару Кучере вид на жительство в нашей стране.

К слову, подтверждением того, что Оскар Кучера покинул Украину ни с чем, является его сторис в инстаграме. Актер снял короткое видео из аэропорта в Варшаве и двусмысленно заметил: "Небо хмурится над Варшавой. Почему оно хмурится над Варшавой, непонятно. Но хмурится, хмурится".

Стоит заметить, что пограничники заинтересовались гастролями Кучеры в Крыму уже после того, как он выступил в Одесской областной филармонии. На пару с Александром Гутином актер представил проект "Я не умею плакать". Концерт состоялся 20 июня.