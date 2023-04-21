МКИП осудило участие россиянина в украинском конкурсе, а оргкомитет упрекнул возмущенного

В Международном конкурсе для молодых пианистов среди участников увидели россиянина Станислава Корчагина. В МКИП отреагировали на скандал, а оргкомитет назвал людей хейтерами.

Министерство культуры и информационной политики прокомментировало участие россиянина в украинском конкурсе пианистов. Там ситуацию назвали "вопиющей" и напомнили, что в этом и в прошлом году МКИП не финансировали и не поддерживали проведение конкурса из-за вторжения.

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МКИП отреагировало на скандал

В министерстве говорится, что Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов предложила поддержать и профинансировать отдельный конкурс Горовица в Женеве.

Мы как МКИП поблагодарили за такую возможность, но не были вовлечены ни в процесс формирования жюри, ни в критерии отбора участников. Соответственно, мы не были проинформированы, кто именно будет участвовать или кто уже отобран для участия в конкурсе, прошел в финал или полуфинал.

Всемирная Федерация объявила о позиции России еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, когда исключили конкурс имени Чайковского. Похоже, они не ввели принцип проверять гражданство, паспорт или другие данные участников.



"Именно поэтому ситуация, которая сложилась с появлением россиянина в полуфинале, для нас неприемлема, поскольку участвующие в конкурсе украинцы были поставлены в условия, когда они должны выступать на одной сцене с представителями государства-агрессора".



Корчагин служил в российской армии в 2014 – 2015 годах / Фото из инстаграма

Комментарии представителей оргкомитета конкурса

, что россиянин не прошел в финал конкурса Финалистами специального Конкурса Горовица Киев-Женева 2023 года стали Йонсон Пак, Джулиан Тревельян и украинец Роман Федюрко.

После общественного осуждения организационный комитет назвал возмущенных украинцев хейтерами и упрекнул в том, что их пытаются сделать дураками. Там похвастались фактом, что еще месяц назад было определено, что потенциальное участие россиян не скрывалось.

"Месяц назад вышло интервью..., в котором обсуждались все нюансы предстоящего соревнования, которое готовилось Всемирной федерацией международных музыкальных конкурсов в Женеве. Любознательный зритель может сравнить даты и заявленные тезисы и убедиться, что никакая информация о потенциальном участии россиян – именно потенциальной, ведь на время записи передачи продолжалась подача заявок на конкурс – не скрывалась".

Генеральный секретарь Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC) Флориан Рим отметился еще более красноречивым заявлением о "музыке без границ". Очевидно, "русская культура" еще не отразилась на жизни музыканта. Он выступил с речью, в которой говорил о том, что все участники обязаны были отстраниться от политических взглядов.

"Наши уставы четко диктуют, что мы не должны дискриминировать никого через национальность. Это основной принцип справедливости, этики и человеческой порядочности. Мы понимаем, что для кого-то, кто живет в атакуемой стране, для кого-то, кто, возможно, потерял друга, родственника или ребенка, эти слова могут показаться пустыми и бессмысленными, но я знаю, что каждый из 28 выступающих на этой сцене пианистов поддерживает наше дело. Музыка не знает ни границ, ни национальности, ни религии, ни идеологии".