Жена Остапчука посетила акцию в поддержку Украины: там произошел инцидент из-за россиянина

Жена Владимира Остапчука уехала в Милан, где провела время с подругами. Там она посетила акцию в поддержку Украины, где россиянин продемонстрировал, как его народ ведет себя за границей.

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк приехала в Италию. Нотариусина побывала в Милане, где посетила акцию в поддержку Украины.

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Горняк о курьезе на акции в поддержку Украины

Звездная жена показала украинцев, вышедших на акцию протеста в центре Милана. Они развернули огромный сине-желтый флаг и восклицали "Слава Украине".

Слезы здесь как здесь. Все хотят вернуться в свой дом. Украина самая лучшая! Поначалу было так. Грустно, но наши люди самые лучшие,

– поделилась Кристина.



Акция в поддержку Украины / Фото с инстаграм-сториз

К сожалению, мирная акция не обошлась без инцидентов. Неизвестный мужчина подбежал к копилке, где украинцы собирали средства на помощь и выбил ее ногой. Горняк намекнул на то, что это мог быть россиянин, ведь их позорное поведение за границей уже не удивляет.

"Просто какая тварь сделала вот такое. Когда мы все кричали "Слава Украине!", подбежал... И ногой выбил деньги, которые наши люди собирали на помощь... Наши за ним побежали, но не успели... Думаю, все понимают, кто это был", – написала жена Остапчука.



Акция в поддержку Украины / Фото с инстаграм-сториз