Россиянам подгорит: Måneskin поддержал Украину на фестивале Coachella и послал Путина

Итальянская рок-группа Måneskin стала одной из главных звезд фестиваля Coachella-2022. Победители Евровидения-2021 прониклись войной в Украине и уже не впервые посвятили ей свою речь.

Выступление итальянской группы состоялось днем ​​ранее, 17 апреля, на фестивале в Калифорнии. Перед исполнением последней песни We Gonna Dance On Gasoline, которую они посвятили жутким событиям в Украине, лидер коллектива Дамиано Давид сказал яркую речь об Украине.

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Он вспомнил слова Чарли Чаплина, послал главу России Путина и пожелал свободы украинцам.

"Нам весело. Это собственно и есть цель, чтобы нам здесь было весело. Но иногда мы должны понимать, что у нас большая привилегия иметь возможность просто попасть на концерт и повеселиться. Быть беззаботными. Не нужно ни о чем думать. Никому из нас не нужно думать, проснусь ли я утром. Сколько бомб упадет на мой город. Итак, перед тем, как мы начнем играть нашу последнюю песню, я хочу обратиться к вам с речью Чарли Чаплина, которая была в одном из его величайших фильмов:

Те, кто меня слышат, говорю – не отчаивайтесь. Свобода, которую они отнимают у нас, вернется людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет! Не подчиняйтесь тем чудовищам – машинизированным людям, с машинным умом и сердцем. Вы не машина, вы не скот! Вы – люди! Вы можете сделать эту жизнь свободной и красивой, сделать эту жизнь прекрасным приключением! Давайте используем эту силу – давайте все объединимся! Свободная Украина! На**й Путина!".

Måneskin на Coachella-2022 посвятил речь украинцам: видео онлайн

Добавим, что группа Måneskin несколько недель держала молчание после вторжения России на территорию Украины, но впоследствии красноречиво поддержала украинских слушателей. Она отменила концерты в России в рамках европейского тура и заявила, что стоит рядом с нашим народом.