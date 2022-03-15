В России запретили выступления артистов, которые высказываются против войны с Украиной – СМИ
Источник:телеграмм-канал "Агентство"
Многие артисты не остаются в стороне от войны России с Украиной. Российские власти запретили песни из реперуара украинских музыкантов, а также организацию концертов артистов из РФ, публично осудивших войну.
Такая информация появилась у российского телеграмма-канала "Агентство" со ссылкой на слова анонимного участника одного из московских музыкальных коллективов. Российские власти пытаются сделать все для того, чтобы подавить противников войны.
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В России не смогут выступать те, кто против войны
По словам музыканта, перед началом выступления его группы, которое готовили в минувшие выходные в одном из баров Москвы, они получили список запрещенных украинских артистов. Среди них были Монатик, "Океан Эльзы", Надя Дорофеева, Настя Каменских, Макс Барских, Светлана Лобода, Вера Брежнева. Отметим, три последних после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма продолжили строить карьеру в России.
Также некоторых исполнителей заставляют подписать письменное заявление о том, что они не будут высказываться о войне в Украине. Российские власти продолжают подавлять собственное население. Все для того, чтобы никто не узнал правду о событиях, происходящих на территории Украины. План Кремля по захвату нашей страны провалился. Теперь оккупанты от бессилия убивают мирных жителей, обстреливают больницы, роддома, школы, интернаты и т.д. А россияне, которые призывают остановить войну, попадают под репрессии диктаторского режима.
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