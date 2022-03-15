В России запретили выступления артистов, которые высказываются против войны с Украиной – СМИ

Многие артисты не остаются в стороне от войны России с Украиной. Российские власти запретили песни из реперуара украинских музыкантов, а также организацию концертов артистов из РФ, публично осудивших войну.

Такая информация появилась у российского телеграмма-канала "Агентство" со ссылкой на слова анонимного участника одного из московских музыкальных коллективов. Российские власти пытаются сделать все для того, чтобы подавить противников войны.

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В России не смогут выступать те, кто против войны По словам музыканта, перед началом выступления его группы, которое готовили в минувшие выходные в одном из баров Москвы, они получили список запрещенных украинских артистов. Среди них были Монатик, "Океан Эльзы", Надя Дорофеева, Настя Каменских, Макс Барских, Светлана Лобода, Вера Брежнева. Отметим, три последних после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма продолжили строить карьеру в России.