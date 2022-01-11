Роналду, Кайли Дженнер или Бейонсе: кто из звезд больше всего зарабатывает в инстаграме

13:01

Аналитическая компания Hopper HQ опубликовала рейтинг мировых знаменитостей, больше всего зарабатывающих на рекламе в инстаграме. В тройку лидеров вошли Криштиану Роналду, Дуэйн Джонсон и Ариан Гранде.