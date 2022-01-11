Роналду, Кайли Дженнер или Бейонсе: кто из звезд больше всего зарабатывает в инстаграме
Источник:Just Jared
Аналитическая компания Hopper HQ опубликовала рейтинг мировых знаменитостей, больше всего зарабатывающих на рекламе в инстаграме. В тройку лидеров вошли Криштиану Роналду, Дуэйн Джонсон и Ариан Гранде.
В рейтинге самых дорогих знаменитостей инстаграма оказались футболисты, актеры, модели, певицы. Кто и сколько зарабатывает на рекламе в социальных сетях – узнайте дальше.
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Рейтинг самых дорогих знаменитостей инстаграма
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Криштиану Роналду
Количество подписчиков: 388 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 604 тысячи долларов
Криштиану Роналду / Фото из инстаграма футболиста
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Дуэйн Джонсон
Количество подписчиков: 289 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 523 тысячи долларов
Дуэйн Джонсон / Фото из инстаграма актера
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Ариана Гранде
Количество подписчиков: 289 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 510 тисяч долларов
Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы
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Кайли Дженнер
Количество подписчиков: 299 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 494 тысячи долларов
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогерши
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Селена Гомес
Количество подписчиков: 288 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 468 тисяч долларов
Селена Гомес / Фото из инстаграма певицы
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Ким Кардашян
Количество подписчиков: 278 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 419 тисяч долларов
Ким Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы
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Лионель Месси
Количество подписчиков: 299 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 169 тисяч долларов
Лионель Месси / Фото из инстаграма футболиста
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Бейонсе
Количество подписчиков: 231 миллион
Цена за рекламный пост: 1 миллион 147 тисяч долларов
Бейонсе / Фото из инстаграма певицы
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Джастин Бибер
Количество подписчиков: 215 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 112 тисяч долларов
Джастин Бибер / Фото из инстаграма певца
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Кендал Дженнер
Количество подписчиков: 212 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 53 тысячи долларов