Романтика, публичность и ссоры: Анна Богдан и Михаил Заливако рассказали об отношениях

Герои "Холостяка-11" Анна Богдан и Михаил Заливако продолжают работать над своими отношениями. На днях они откровенно рассказали о том, как уживаются в быту, о романтических свиданиях и конфликтах.

Герои "Холостяка" откровенно рассказали об отношениях

Анна Богдан и Михаил Заливако после завершения проекта приняли решение съехаться и жить вместе. Но у них все равно существуют небольшие бытовые проблемы: победительницу "Холостяка" беспокоит, что ее бойфренд "любит разбрасывать вещи".

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Зато Михаила это совсем не смущает.

Аня постоянно пытается все куда-то спрятать, чтобы дома вообще ничего не лежало. Я уже смеюсь, что, может, тогда еще и телевизор куда-то заныкаем?

– поделился Холостяк.

О публичности

Романтический проект дал его героям известность и признание в интернете. Их часто узнают на улице, просят сделать фото. Анна Богдан призналась, как относится к этому.

Раньше мне было неловко, когда просили фото со мной, сейчас уже привыкла к этому. Очень умиляет, особенно, когда подходят дети и говорят приятные слова,

– рассказала девушка.

А вот для Михаила отношение к публичности не изменилось. Он понимает, что может симпатизировать кому-то, поэтому никогда не отказывает в общей фотографии.

Как решают проблемы

Что касается конфликтов, то у пары есть одно важное правило: не выходить из комнаты, пока не решат вопрос. Уже в комнате можно делать все: "Можно кричать, прыгать на потолке и стоять на руках, но нельзя не решить проблему".



Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото JetSetter

После ссор первым подходит мириться Михаил. Анна, как женщина, хочет, чтобы это делал именно он. Последнее же слово стоит за ними обоими.

Думаю, что Миша более гибкий, так как я часто могу стоять на своем. Однако, если факты говорят обратное, не спорю (улыбается). Ну и это зависит от вопросов. Что касается последнего слова, то такого вообще у нас нет, все обсуждается,

– заметила победительница "Холостяка".

Романтика вне проекта

Заливако продолжает заботиться о любимой и проявлять внимание.

Устраивал романтические свидания на Санторини и экстремальное в Киеве, когда катались на электрофойле. Тут же все дело в подаче, можно и обычный ужин или утреннюю овсянку сделать романтичными,

– поделился мужчина.

Интересно, что финансовые вопросы решает также Михаил. Так он представлял отношения еще перед тем, как пара закрутила роман.