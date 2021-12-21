Роман Свечкоренко из "Холостячки" попал в драку и сломал руку

Вечером 19 декабря участник "Холостячки" Роман Свечкоренко и звезда "Киев днем и ночью" Богдан Шелудяк встряли в потасовку. В драке психологу сломали левую руку.

Нынешний День святого Николая Роман Свечкоренко запомнит надолго. Мужчина, сражавшийся за сердце Златы Огневич на "Холостячке" попал в неприятную ситуацию в центре Киева. Они с Богданом Шелудяком вступились за девушку, а в результате получили на орехи.

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Участник "Холостячки" Свечкоренко встрял в драку

Блогеры возвращались с катка и стали свидетелями конфликта. Они увидели, как "два здоровых мужчины" держат дверь автомобиля и не дают девушке уехать.

Девушка кричит, а нам говорят: "Идите отсюда". Только матом. Я понимаю, что нужно закрыть дверь в машине, чтобы девушка была в безопасности,

– вспоминает Роман Свечкоренко.

Психолог силой отодвинул одного из мужчин, тогда как другой уже толкал Богдана. Между ними произошла стычка, из-за которой пришлось вызвать полицию.

"Все было в максимально ускоренном режиме. Они успокоились только после того, как мы дали им отпор", – добавил Роман Свечкоренко.

Роман Свечкоренко из "Холостячки" попал в драку / Видео из инстаграма психолога

Роману и Богдану, которые проходили мимо и помогли девушке, пришлось ехать в отделение полиции и давать показания. Только там участник "Холостячки" понял, что с его левой рукой не все хорошо. Уже в больнице диагностировали перелом и наложили гипс.

Ситуация была такова, что сложно было не вмешаться. Я думаю, что большинство людей, попав в такие обстоятельства, сделали бы тоже самое,

– подытожил Роман Свечкоренко.

Роман Свечкоренко из "Холостячки" с гипсом / Фото из инстаграм-сторис психолога