Роман хочет, чтобы была девочка, – жена Сасанчина неожиданно заговорила о втором ребенке
Источник:Иванна Сасанчин
На днях жена победителя "Голоса страны-10" Романа Сасанчина, блоггер Иванна, поделилась архивными фото со времен предыдущей беременности. Кроме того, девушка призналась, думали ли они с мужем о втором ребенке.
Выяснилось, что молодые супруги уже действительно обсуждали этот вопрос. Роман и Иванна даже размышляли над полом ребенка. Как оказалось, мужчина хотел бы девочку. В то же время пара уже воспитывает полуторагодовалую дочь Элизабет.
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Жена Романа Сасанчина заговорила о втором ребенке
Девушка призналась, что задумалась еще над одним ребенком. Все потому, что в последнее время она видела много беременных женщин и девушек, что побудило ее вспомнить и о своей беременности.
В последнее время мне попадается много беременных в сторис. Такая ностальгия за животом. Может действительно пора за второй куклой? Кстати, Роман хочет, чтобы второй ребенок тоже был девочка,
– написала блоггер.
Что известно о первом ребенке Романа и Иванни: главное
- Звездная пара впервые стала родителями в канун 2022 года. Их дочь появилась на свет 30 декабря 2021 года. Девушку родители назвали Элизабет.
- Как рассказывала Иванна Сасанчин, ее беременность была не из самых легких. Так, она довольно редко выходила гулять, поскольку чувство тошноты возникало из-за большого количества запахов. Девушка спасалась водой или лимоном.
- Блогер также рассказывала, что во время родов у нее были болезненные схватки, которые она не могла терпеть. Чтобы обезопасить девушку и ребенка, врачи решили сделать кесарево сечение. Впоследствии Иванна отметила, что хирурги проделали свою работу безупречно.
- Кроме того, блоггер однажды призналась, что до Элизабет она уже была беременна, но плод замер. По словам, девушки это был один из самых трудных периодов в ее жизни.