Роман хочет, чтобы была девочка, – жена Сасанчина неожиданно заговорила о втором ребенке

На днях жена победителя "Голоса страны-10" Романа Сасанчина, блоггер Иванна, поделилась архивными фото со времен предыдущей беременности. Кроме того, девушка призналась, думали ли они с мужем о втором ребенке.

Выяснилось, что молодые супруги уже действительно обсуждали этот вопрос. Роман и Иванна даже размышляли над полом ребенка. Как оказалось, мужчина хотел бы девочку. В то же время пара уже воспитывает полуторагодовалую дочь Элизабет.

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Жена Романа Сасанчина заговорила о втором ребенке

Девушка призналась, что задумалась еще над одним ребенком. Все потому, что в последнее время она видела много беременных женщин и девушек, что побудило ее вспомнить и о своей беременности.

В последнее время мне попадается много беременных в сторис. Такая ностальгия за животом. Может действительно пора за второй куклой? Кстати, Роман хочет, чтобы второй ребенок тоже был девочка,

– написала блоггер.

Что известно о первом ребенке Романа и Иванни: главное