Родителей похоронил во дворе – Бедняков рассказал о соседе из Мариуполя, который хотел "русского мира"

Тревел-ведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя, который уже два месяца живет в оккупации. На днях он встретил своего соседа, что "топил" за русский мир, а когда тот пришел – похоронил родителей и едва вырвался из родного города.

Война застала Андрея Беднякова за океаном на съемках шоу, но судя по всему, он уже вернулся в Украину, ведь здесь встретил своего соседа из Мариуполя. Мужчина был сторонником "русского мира", однако вырвавшись из оккупации, "запел" о Родине.

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История соседа Андрея Беднякова из Мариуполя

Как выяснилось, мужчина жил в том же районе Мариуполя, что и Андрей Бедняков. В детстве они вместе ходили на легкую атлетику, а в сознательном возрасте тот стал "поклонником "руzzского мира" и других трех букв каких-то "республик". Осенило его лишь в 37 лет, когда путинская армия сравняла город с землей.

Был прилет в дом. Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей едва выехали… А куда мне ехать. Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все,

– вспомнил Андрей Бедняков слова соседа.

"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37", – добавил ведущий. Кроме того, он показал архивное видео, как ехал в Донецкую область в родной Мариуполь, и выразил надежду, что еще проедется по этой дороге.

Дорога Андрея Беднякова в Мариуполь: архивное видео

мама Андрей Беднякова скончалась в Мариуполе . Она болела и слабела с каждым взрывом. Родная сестра звезды вывезла ее из города, потому что "не хотела хоронить у подъезда, как делали это другие".

Полный текст публикации Андрея Беднякова:

Есть у меня один знакомый. Бывший сосед по району в Мариуполе. В детстве мы с ним ходили на легкую атлетику. Он был поклонником "руzzкого мира" и других трех букв каких-то"республик". И вот вчера я случайно встретил его на улице. Бог знает, где от Мариуполя. Я очень удивился.

– Привет.

– Привет.

– Как ты?

– Да как… Был прилет в дом. Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей едва выехали. Дочери 8 лет. Сыну 4.

– Прими мои соболезнования.

Расходимся. И тут я решил спросить:

– А почему же ты на территорию Украины выехал?

– А куда мне ехать. Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они отняли у меня почти все.

Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37. На видео моя дорога домой. Мы еще по ней проедем.