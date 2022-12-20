У Роберта Де Ниро украли подарки из-под елки: его пентхаус сломала серийная грабительница

В понедельник, 19 декабря, полиция Нью-Йорка задержала женщину, пытавшуюся украсть подарки из-под елки Роберта Де Ниро. Ею оказалась серийная грабительница.

В пентхаус 79-летнего Роберта Де Ниро 30-летняя женщина проникла около 2:45. Она пробралась в гостиную из подвала, пока актер спал, а полиция заскочила ее с поличным. Так как раз перекладывала подарки из-под елки и iPad себе в сумку.

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Правоохранители якобы давно преследовали грабительницу и в конце концов задержали с поличным, в доме в элитном районе Нью-Йорка Верхний Ист-Сайд, который снимает Роберт Де Ниро.

Представитель кинозвезды сообщил, что с ним все хорошо. Он якобы был наверху, когда женщина проникла в пентхаус, а в гостиную спустился в халате уже после ареста. Сам Роберт Де Ниро никаких комментариев не дает.