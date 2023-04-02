Умер Рюити Сакамото – оскароносный японский композитор

Знаменитый японский композитор Рюити Сакамото скончался. В последние годы он боролся с онкозаболеванием.

28 марта стало известно о потере в музыкальном мире. Умер известный японский композитор и основатель группы Yellow Magic Orchestra Рюити Сакамото.

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Умер Рюити Сакамото

Рюити Сакамото был 71 год. Последние дни он провел в больнице Токио, где и отошел.

Еще в 2014 году стало известно, что в Рюити Сакамото диагностировали онкологическое заболевание. Он боролся с болезнью, но летом прошлого года сообщили о четвертой стадии рака.



Рюити Сакамото / Фото из инстаграма композитора

Чем известен Рюити Сакамото

Первое признание композитор получил в 1980-е годы, когда стал автором музыки к фильму "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Последний император".

В 1988 году Рюити Сакамото стал первым японцем, получившим Оскар за лучший оригинальный саундтрек к фильму. Композитор является лауреатом Грэмми, он также дважды обретал "Золотой глобус".

В 1978 году Сакамото вместе с другими музыкантами создала группу Yellow Magic Orchestra. Коллектив поражал новым звучанием с элементами электроники, техно и поп.