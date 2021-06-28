Рэперша Cardi B беременна во второй раз: смелые фото

28-летняя американская рэперша Cardi B станет мамой во второй раз. Она забеременела от мужа, с которым хотела развестись более полугода назад. О второй беременности звезда объявила на музыкальной премии BET Awards.

В ночь на 28 июня в Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премии BET Awards, которую вручают афроамериканцам и представителям других нацменьшинств США. Сенсацией стало появление на сцене звездной пары Cardi B и Offset. Вместе супруги объявили о второй беременности артистки!

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Рэперша устроила перформанс вместе с группой мужа Migos. Cardi B появилась на сцене в эпатажном костюме, расшитом бриллиантами. Публика сразу заметила округлый живот артистки, на котором акцентировала прозрачная вставка.

Муж рэперши Offset опубликовал в инстаграме фото с выступления на BET Awards и лаконично написал, обозначив беременную жену: "#2".

Сообщение с идентичной подписью опубликовала и эпатажная Cardi B, правда, дополнила его эксклюзивным фото с новой съемки. Она позировала полностью обнаженная, раскрасив грудь и беременный живот белой краской. Смелый образ рэперша дополнила массивными золотыми украшениями. Судя по округлым формам, она очень скоро станет мамой во второй раз!

Напомним, Cardi B и Offset воспитывают общую дочь Калчер, которой сейчас 2 года. Звезды поженились в 2017 году. Их супружеская жизнь, как и карьера, полна скандалов: