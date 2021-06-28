Рэперша Cardi B беременна во второй раз: смелые фото
Источник:инстаграм Cardi B
28-летняя американская рэперша Cardi B станет мамой во второй раз. Она забеременела от мужа, с которым хотела развестись более полугода назад. О второй беременности звезда объявила на музыкальной премии BET Awards.
В ночь на 28 июня в Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премии BET Awards, которую вручают афроамериканцам и представителям других нацменьшинств США. Сенсацией стало появление на сцене звездной пары Cardi B и Offset. Вместе супруги объявили о второй беременности артистки!
К теме Меган Маркл отказалась от титула герцогини в свидетельстве о рождении дочери
Рэперша устроила перформанс вместе с группой мужа Migos. Cardi B появилась на сцене в эпатажном костюме, расшитом бриллиантами. Публика сразу заметила округлый живот артистки, на котором акцентировала прозрачная вставка.
Муж рэперши Offset опубликовал в инстаграме фото с выступления на BET Awards и лаконично написал, обозначив беременную жену: "#2".
Сообщение с идентичной подписью опубликовала и эпатажная Cardi B, правда, дополнила его эксклюзивным фото с новой съемки. Она позировала полностью обнаженная, раскрасив грудь и беременный живот белой краской. Смелый образ рэперша дополнила массивными золотыми украшениями. Судя по округлым формам, она очень скоро станет мамой во второй раз!
Напомним, Cardi B и Offset воспитывают общую дочь Калчер, которой сейчас 2 года. Звезды поженились в 2017 году. Их супружеская жизнь, как и карьера, полна скандалов:
- в сентябре прошлого года пара подала на развод после трех лет брака. Cardi B требовала первичного права ответственности за дочь и уплаты алиментов. Супруги даже не жили вместе, ведь артистка не видела "перспектив примирения";
- фаны подозревали, что причиной развода могла стать измена Offset, которого два года назад застали на неверности. Однако Cardi B опровергла слухи и заявила, что они расходятся из-за "спора и нагнетания";
- уже через месяц после заявлений о разводе рэпершу заметили за поцелуями с Offset. На праздновании дня рождения Cardi B пара не скрывала свою страсть;
- незадолго после этого артистка подтвердила, что снова сошлось с мужем, а бракоразводный процесс отменили за несколько недель.