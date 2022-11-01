В США умер 28-летний рэпер Takeoff: его застрелили во время ссоры в боулинг-клубе

Американского рэпера Takeoff застрелили в Хьюстоне. Его убили в боулинг-клубе в ночь на 1 ноября. Он скончался на месте до приезда скорой.

28-летний Takeoff был участником хип-хоп трио Migos, и его настоящее имя – Кершник Кари Болл. В боулинг-клубе 810 Billiards & Bowling Houston он отдыхал с рэпером Quavo, также выступавшим в трио. Музыканты играли в кости, а около 3 ночи в заведении вспыхнула ссора, и неизвестный открыл стрельбу.

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Как застрелили 28-летнего рэпера Takeoff

Как говорится в источнике, в 2:30 посетители боулинг-клуба услышали пять выстрелов и крики. Рэпера Takeoff нашли на полу и вызвали полицию. Он был уже мертв, ведь пуля якобы попала в голову. Кроме Кершника Кари Болла пострадали еще два человека, их доставили в больницу.

Буквально за несколько часов до смерти Takeoff запостил в инстаграм-сторис кадр, на котором подкуривал сигарету у боулинг-клуба. Это его последнее фото.

Рэпер Takeoff перед смертью / Фото с инстаграм-сторис артиста

Что известно о рэпера Takeoff