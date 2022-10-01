Тело 27-летнего рэпера обнаружили возле одного из высотных зданий Краснодара. В обращении он признался, что собирается совершить самоубийство, потому что не хочет идти воевать.

Кстати Жительница москвы совершила самоубийство из-за страха ядерной войны

Видеообращение рэпера Walkie

Петутин сказал, что не хочет брать на свою душу грех убийства.

Если вы смотрите это видео, значит меня уже нет в живых... На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие-либо идеалы,

– заявил Walkie.

Далее он рассказал, что отсрочку от мобилизации, поскольку лежал в психоневрологическом диспансере. Однако он был убежден, что в ближайшие дни частичная мобилизация превратится в полную.

Смотрите последнее видеообращение Walkie Петунина:

Оккупанты массово накладывали на себя руки

В июле участились случаи самоубийства среди российских военных на территории оккупированного Крыма. Источники из разведки рассказали 24 каналу, что преимущественно покончили с собой те, кто временно вернулся с войны. Большинству из них 20 – 25 лет.

Вероятно, это было обусловлено тем, что военные не хотят возвращаться в ад войны. При этом это еще происходило до частичной мобилизации.

Может заинтересовать – оккупант плачется жене из-за окружения ВСУ: видео