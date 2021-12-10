Рэп с фольклорными мотивами, – солист KALUSH о своей новой группе

За два года существования KALUSH стал безумно популярным в Украине. В интервью 24 каналу солист Олег Псюк рассказал про новоявленную группу KALUSH Orchestra и признался, означает ли она окончание карьеры основного коллектива.

27-летний рэпер, известный тысячам фанов как Псючий Сын, успокоил публику, тем что история KALUSH не заканчивается с появлением проекта KALUSH Orchestra. Новая группа будет развиваться параллельно с основной. Однако музыканты будут делать акцент на украинской аутентике.

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Это рэп с фольклорными мотивами и максимальным количеством аутентики,

– поделился Олег Псюк.

Основным участником KALUSH Orchestra стал беквокалист группы – Джонни Дивный (настоящее имя – Андрей Гандзюк). В его состав вошли сам Олег Псюк, диджей Килиммен и три гениальных мультиинструменталиста – Игорь Диденчук, Музычук Тимофей и Виталий Дужик.

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Вновь рэп-коллектив уже сделал первый релиз – "Штомбер Вомбер". В клипе на ритмичный трек участники предстали в традиционной украинской одежде и шаманских костюмах.

"Это колоритный трек с ярко выраженными фольклорными мотивами", – прокомментировал солист KALUSH в интервью 24 каналу.

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